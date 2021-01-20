«Байер» — «Боруссия» Д: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Леверкузене состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги. «Байер» на стадионе «Бай-Арена» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 14-й минуте Мусса Диаби вывел «Байер» вперёд. В середине второго тайма Юлиан Брандт восстановил равновесие в счёте, но за 10 минут до конца встречи Флориан Вирц забил победный мяч.
«Байер» одержал лишь первую победу в пяти последних матчах. Леверкузенцы набрали 32 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей «Баварии» они отстают на четыре очка. «Боруссия» (29) занимает четвёртое место.
Поставить на победу дортмундцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.23. Успех леверкузенцев оценивался экспертами в 3.28: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3280 рублей. А ставки на ничью принимались за 4.00.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.57, обе забьют — за 1.58, а «второй тайм результативнее первого» — за 2.07.
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