«Питтсбург» — «Вашингтон»: кто победил 20.01.2021, какой счёт, как сыграл Овечкин

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в которой одержали хозяева льда – 5:4 ОТ.
В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу в матче. У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон, отметившийся дублем.
Александр Овечкин отметился результативной передачей, набрав 5-е (1+4) очко в сезоне. Его игровое время составило 18 минут 20 секунд, а показатель полезности «0».
Для Евгения Малкина этот гол стал первым результативным действием в текущем сезоне, за 3 игры до этого на его счету был лишь отрицательный коэффициент полезности – «-2».
Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно было с коэффициентом 2.46, успех «Питтсбурга» также шёл за 2.46. На ничью давали 4.45: с 1000 рублей можно было выиграть 4450 рублей.
Тотал больше 5.5 гола шёл за 1.55, гол в первые 7 минут — за 1.75, а гол Евгения Малкина — за 2.60.
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