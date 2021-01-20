«Ман Сити» — «Астон Вилла»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Ман Сити» — «Астон Вилла».
Ставка: обе забьют за 1.92.
«Матч был перенесён, так как из-за участия в поздних стадиях Лиги чемпионов команда Пепе Гвардиолы не укладывалась в положенный месячный интервал отдыха между двумя сезонами. Кстати, такая же ситуация сложилась и с «Манчестер Юнайтед», чья игра первого тура с «Бернли» тоже была перенесена.
В этот необычный пандемический сезон отмены и переносы матчей — обычное дело в АПЛ. Из-за вынужденных перемен в календаре «Астон Вилла» провела наименьшее количество игр Премьер-Лиги — всего 15. Это на две игры меньше, чем у «Манчестер Сити».
Последний матч в чемпионате «Вилла» сыграла 1 января, уступив на выезде «Манчестер Юнайтед» 1:2. Потом была ещё неудача в Кубке Англии с «Ливерпулем», но тогда мерсисайдцам противостоял молодёжный состав «Астон Виллы». Причина всё та же — пандемия. И вот Грилиш и компания после более двухнедельного перерыва возвращаются в мясорубку АПЛ.
Нет смысла обсуждать исторические цифры и факты. Сегодня важна форма команд здесь и сейчас. Какая она у «вилланов» — это вопрос вопросов. А вот «Манчестер Сити» явно на подъёме.
С 21 ноября, после гостевого поражения от «Тоттенхэма», «горожане» провели 15 матчей подряд без поражений во всех турнирах, побеждая в последних восьми играх подряд. Шесть победных игр в АПЛ и две в Кубке лиги.
Надо ли говорить, что в предстоящем матче явный фаворит «Сити»? Однако я бы поставил на голы. Не будем забывать, что у «Астон Виллы» четвёртый показатель по забитым мячам. У «Манчестер Сити» это шестой показатель. Потому ставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Елагин.
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