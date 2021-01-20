«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч за Суперкубок Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи» в рамках Суперкубка Италии—2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.91.



«Команды находятся в разном настроении и состоянии. «Наполи» на выходных разгромил «Фиорентину» 6:0 в противоречивом матче, потому что в первом тайме у «Фиорентины» было три или четыре хорошие возможности забить, но команда из Флоренции своими шансами не воспользовалась, а «Наполи» наказывал. В итоге произошла разница в реализации моментов, поэтому счёт 6:0 не совсем по игре.



«Ювентус» вчистую проиграл «Интеру» 0:2. Можно смело сказать, что «Юве» провёл свой худший матч под руководством Андреа Пирло. Могли проиграть и крупнее. В атаке «Юве» ничего не показал, а в обороне команда была уязвима. Пирло тактически проиграл Конте – это все признают сейчас в Италии. «Ювентус» уже отстаёт от первого места на 10 очков, а от второго на 7. Мы знаем амбиции «Юве»: любое место, кроме первого, — это провал, поэтому сейчас уже даже говорят о том, что Пирло могут уволить. «Ювентус» сейчас вне топ-4 находится, поэтому предстоящий матч для туринцев чрезвычайно важный.



Последний раз эти команды встречались между собой в финале Кубка, тогда «Наполи» победил в серии пенальти, игра была нерезультативной. Но, как правило, в последние годы встречи «Наполи» и «Юве» получаются зрелищными.



Если говорить в принципе, как играют с точки зрения голов команды, то у «Наполи» в последних пяти матчах проходила ставка тотал больше 2.5, а у «Ювентуса» она прошла в 6 из 7 последних матчей. Как правило, стоит ждать голов. Плюс у «Юве» проблемы в обороне – нет де Лигта, не будет Санро и Куадрадо. Я думаю, что эти проблемы скажутся, потому что Бонуччи и Кьеллини – возрастная связка защитников, где-то даже медлительная. Быстрая атака «Наполи» может наказать. «Наполи» тоже уязвимая команда в защите – «Фиорентина» эта показала.



Я ставлю на голы, мне кажется, что нас ждёт яркий матч. Я поставлю на «обе забьют» и тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.91», — сказал Керимов.

«Ювентус» — «Наполи». Прогноз: момент истины для Андреа Пирло. Трофей или отставка? Туринцы сильно отстают от «Милана» и «Интера». Ещё одну осечку тренеру могут не простить.