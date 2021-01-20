«Бетис» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 19-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Сельта».
Ставка: победа «Бетиса» за 2.21.
«С тех пор как «Сельта» потеряла из-за травмы Яго Аспаса, который на тот момент был одновременно лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом чемпионата, галисийцы проиграли оба матча с крупным счётом. 2:5 от «Ибицы» в Кубке и 0:4 дома от «Вильярреала», причём «подводники» отгрузили все четыре гола к 31-й минуте игры.
Думаю, что и в Севилье «Сельту» не ждёт ничего хорошего, уж слишком значим для команды Яго Аспас. И уж слишком отвратительно выглядит «Сельта» в обороне. Мне тут примерно одинаково нравятся ставки и на чистую победу «Бетиса» за 2.21, и на то, что «Бетис» не проиграет при тотале больше 1.5 голов за 1.76. Большее, на что может надеяться тут «Сельта», — ничья 1:1», — сказал Вишневский.
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