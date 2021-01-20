«Хетафе» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 19-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Хетафе» — «Уэска».



Ставка: «Хетафе» выиграет и не пропустит за 2.65.



«В прошлом туре «Хетафе» выиграл в Эльче. Пора бы синеньким и дома победить впервые за шесть матчей. К слову, последней командой, кого «Хетафе» обыграл дома, была «Барселона». Теперь же команда Пепе Бордаласа встречается с замыкающей турнирную таблицу «Уэской», которая имеет худшую в Ла Лиге разницу мячей. Думаю, тут есть все шансы на сухую победу «Хетафе». Во-первых, «Хетафе» входит в семёрку команд, пропустивших меньше всех – лишь 18 голов в 17 матчах. Во-вторых, «Уэска» забила меньше всех в Примере – лишь 14 голов за 18 игр. В-третьих, сохранив свою крепкую оборону, «Хетафе» в это трансферное окно здорово укрепила атаку – в Хетафе переехали Аленья из «Барселоны» и Кубо из «Вильярреала». Именно креативных полузащитников прежде и не хватало команде Бордаласа, усилий одного Кукурельи не хватало.



Думаю, синенькие теперь станут забивать существенно больше. В итоге напрашивается ставка на сухую победу «Хетафе». А более аккуратный вариант ставки – на победу хозяев при тотале меньше 4.5 мячей», — сказал Вишневский.