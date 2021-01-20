«Вильярреал» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 19-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Гранада».



Ставка: «Вильярреал» забьёт в обоих таймах за 2.44.



«Гранада» идёт в турнирной таблице удивительно высоко (особенно с учётом игры на три фронта – команда успешно выступает и в Лиге Европы, и в Кубке Короля). Но при этом «Гранада» пропустила… больше всех голов в испанском чемпионате! 29 пропущенных мячей в 18 турах – столько нет даже у безнадёжных аутсайдеров. Забили при этом красно-белые 21 гол. Между тем у «Вильярреала» восстановился от травмы ведущий форвард Пако Алькасер, в отличной форме Жерар Морено, в прошлом туре «подводники» наколотили «Сельте» четыре мяча уже к 31-й минуте…



Думаю, что «Вильярреал» тут не просто выиграет, а сделает это довольно уверенно и забьёт хотя бы парочку голов. Мне понравилась ставка с коэффициентом 2.44 на то, что «Вильярреал» забьёт в обоих таймах. Но можно поставить и просто на чистую победу хозяев поля», — сказал Вишневский.