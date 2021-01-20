«Ювентус» – «Наполи»: прогноз Александра Неценко на игру за Суперкубок Италии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч Суперкубка Италии сезона-2020/2021 «Ювентус» – «Наполи».



Ставка: обе забьют и меньше 5 мячей в матче за 2.12.



«Неаполитанцы всегда очень неуступчивы в кубковых противостояниях, а Гаттузо уже заполучил Кубок страны, прибив по пенальти в финале последнего розыгрыша именно туринцев. «Ювентус», безусловно, не внушает сейчас доверия. По качеству игры команда Андреа Пирло закономерно уступила «Интеру», да и кадровые трудности у неё запредельные. В итальянской прессе пишут, что Бернардески выйдет играть чуть ли не на фланг обороны.



По разным причинам за «Юве» не сыграют Сандро, Де Лигт, Демирал, Куадрадо и Дибала. Не исключено, что Мората уступит место Кулушевски. С первых минут появится Маккени. У «Наполи» такой головной боли нет. К отсутствию Осимхена уже все привыкли. Руиса, конечно, будет не хватать, но, как заявил Гаттузо, даже Мертенс может появиться на поле, если очень будет нужно.



Предполагаю, что после нокаута от «Интера» «Ювентус» обязательно забьёт, но гадать здесь о победителе не хочу. «Наполи» же сейчас вообще выглядит веселее, поэтому и он тоже поразит ворота Щенсны. Поэтому в основное время больше 4 мячей вряд ли забьют, а вот по разу точно огорчат друг друга. Ну не может «Ювентус» провести два подряд плохих матча, да ещё и так же блёкло выглядеть в атаке, как с «Интером», — сказал Неценко.

«Ювентус» — «Наполи». Прогноз: момент истины для Андреа Пирло. Трофей или отставка? Туринцы сильно отстают от «Милана» и «Интера». Ещё одну осечку тренеру могут не простить.