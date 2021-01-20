Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Николая Валуева на бой UFC

Известный боксер Николай Валуев дал прогноз на бой Конор Макгрегор — Дастин Порье, который пройдёт в рамках турнира UFC 257.



Ставка: победа Макгрегора за 1.35.



«Январь 2021 года знаменуется ещё одним известным боем — боем по смешанным единоборствам в лёгком вес, в котором Конор Макгрегор будет драться с Дастином Порье.



Дастин Порье уже проигрывал Конору и полон решимости взять реванш. Конечно же это будет боище, который, безусловно, достоин вашего внимания. Оба левши, что, конечно, не уравнивает их шансы, но тем не менее очень многие моменты, которые они пропагандируют, достаточно схожи между собой: боксёрская техника, удары ногами.



Порье в партере получше выглядит, чем Макгрегор, но тем не менее начало любого поединка у Порье достаточно долгое, он долго разогревается, и, наоборот, очень хорошо начинает Макгрегор. Оба соперника будут использовать слабые стороны друг друга на полную катушку. Посмотрим, кому лучше это удастся. У кого лучше поставлено домашнее задание, тот и выиграет, потому что шансы практически 50 на 50 — очень трудно отдать предпочтение кому-то из этих бойцов.



Что-то мне подсказывает, что Макгрегор должен одержать победу в этом поединке, если раунды не зайдут за экватор, потому что для Порье это достаточно выгодно, а сам Макгрегор после прохождения экватора поединка сильно устаёт. Мы это знаем — возраст и всё прочее.



Это будет интереснейший поединок, который всем нам лучше просто посмотреть. Думаю, что Макгрегор победит».

Что говорят эксперты о бое Макгрегор – Порье. Впечатлит ли зрелище Хабиба? Ждем реванша Хабиба с Конором после этого боя! А может быть, поединок с Хукером или Чендлером.