«Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: ставка Александра Неценко на игру чемпионата Англии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» – «Астон Вилла».



Ставка: победа «Манчестер Сити» минимум в 2 мяча за 1.84.



«Вспышка коронавируса в бирмингемском клубе привела к тому, что свой последний матч команда Дина Смита сыграла в первый день нового года, после чего просидела на самоизоляции. То есть «вилланы» заметно растеряли тонус. Однако их наставник после девяти положительных тестов у игроков хранит молчание о том, кто же всё-таки заразился, хотя и не скрывает, что состав его команды будет отличаться от привычного.



«Сити» же сейчас настолько хорош, что его текущая форма позволяет рассчитывать на победу с любым соперником. Команда Гвардиолы, который отпраздновал в понедельник день рождения, уже точно вернулась в борьбу за титул. Главная причина этого – налаженная оборона. Стоунз и Диаш в центре защиты сейчас великолепны, что позволило «Манчестеру» отыграть на ноль 7 матчей из последних 9. И хозяева явно не собираются на этом останавливаться.



«Ман Сити» не знает поражений от «Виллы» уже 9 игр кряду. Последний успех бирмингемцев датирован 2013 годом. Можно уважать Дина Смита (у него прекрасная команда), а также ценить Грилиша и компанию за боевитость и мастерство, но сейчас не те условия, чтобы «Манчестер» отдал три очка. Мне кажется, наиболее безопасной ставкой станет победа команды Гвардиолы с форой (-1.5)», — сказал Неценко.

«Ман Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз: в разборках Сульшера и Клоппа победит Гвардиола В пяти последних играх во всех турнирах «горожане» пропустили всего один гол.