Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Петра Яна на бой UFC 257
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян сделал свой прогноз на главный бой турнира UFC 257 Дастин Порье — Конор Макгрегор.
Ставка: бой завершится досрочно за 1.22.
«Я думаю, что реванш будет более конкурентным, чем первый бой. Предыстория этих бойцов огромная, большой прогресс произошёл у обоих. Надеюсь на зрелищный бой, чтобы он прошёл как можно больше раундов.
Думаю, что бой завершится досрочно. Один из этих ребят победит досрочно. Ориентировочно – третий-четвёртый раунд», – сказал Ян.
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Порье продержится дольше, чем в первый раз. Но победить ирландца не сможет.
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