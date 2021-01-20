Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Петра Яна на бой UFC 257

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян сделал свой прогноз на главный бой турнира UFC 257 Дастин Порье — Конор Макгрегор.



Ставка: бой завершится досрочно за 1.22.



«Я думаю, что реванш будет более конкурентным, чем первый бой. Предыстория этих бойцов огромная, большой прогресс произошёл у обоих. Надеюсь на зрелищный бой, чтобы он прошёл как можно больше раундов.



Думаю, что бой завершится досрочно. Один из этих ребят победит досрочно. Ориентировочно – третий-четвёртый раунд», – сказал Ян.

Конор Макгрегор – Дастин Порье на UFC 257. Ноториус превратит реванш в скуку Порье продержится дольше, чем в первый раз. Но победить ирландца не сможет.