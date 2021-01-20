Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Альберта Туменова на главный бой UFC 257

Российский боец MMA Альберт Туменов дал прогноз на главный бой турнира UFC 257 Конор Макгрегор — Дастин Порье, который состоится 24 января.



Ставка: победа Макгрегора за 1.35.



«Думаю, Конор выиграет. Он более чувствительный боец, чувствует соперника, он на тайминге. Порье же любит больше рубиться за счёт количества ударов. А Конор сможет его поймать.



Бой же Хабиба с Макгрегором был бы самым интересным. Кто бы что ни говорил, Конор — боец высокого мирового уровня и суперзвезда», — сказал Туменов.

Макгрегор – Порье. Прогноз букмекеров на бой: Конор не даст сопернику шанса на реванш Порье требует поставить на кон титул. Но Конор не позволит ему взять реванш.