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Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Альберта Туменова на главный бой UFC 257

Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Альберта Туменова на главный бой UFC 257
Ставки / Прогнозы 0

Российский боец MMA Альберт Туменов дал прогноз на главный бой турнира UFC 257 Конор МакгрегорДастин Порье, который состоится 24 января.

Ставка: победа Макгрегора за 1.35.

«Думаю, Конор выиграет. Он более чувствительный боец, чувствует соперника, он на тайминге. Порье же любит больше рубиться за счёт количества ударов. А Конор сможет его поймать.

Бой же Хабиба с Макгрегором был бы самым интересным. Кто бы что ни говорил, Конор — боец высокого мирового уровня и суперзвезда», — сказал Туменов.

Макгрегор – Порье. Прогноз букмекеров на бой: Конор не даст сопернику шанса на реванш
Порье требует поставить на кон титул. Но Конор не позволит ему взять реванш.
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