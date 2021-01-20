Во сколько бой Нурмагомедов — Морозов, где смотреть онлайн, прогнозы и ставки
Сегодня, 20 января, состоится турнир UFC Fight Night. В одном из боев россиянин Умар Нурмагомедов сразится с Сергеем Морозовым из Казахстана.
Бой Нурмагомедова и Морозова пройдёт вторым на турнире в Абу-Даби. Примерное начало поединка — в 17:20 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на UFC Fight Pass.
По оценке букмекеров, фаворит боя — Умар Нурмагомедов. Поставить на то, что он победит, можно с коэффициентом 1.15. Сделать ставку на победу казахстанца Сергея Морозова можно с коэффициентом 5.80. На то, что бой завершится вничью, аналитики букмекерских компаний предлагают коэффициент 60.00.
Умар Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Для Умара, как и для его соперника, этот бой станет дебютным в UFC.
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