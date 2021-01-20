«Ювентус» — «Наполи»: ставка Егора Титова на матч за Суперкубок Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Наполи».



Ставка: победа «Ювентуса» за 2.50.



«Матч за Суперкубок Италии. Необычное время для такого матча, но что поделаешь. Такой уж календарь из-за пандемии.



Лихорадит клубы в этом сезоне, в том числе и грандов. Вроде бы всего по одному поражению и по четыре победы у «Ювентуса» и «Наполи» в последних пяти встречах. Это должно говорить о хорошей форме. Но выходит «Ювентус» против «Интера» и проигрывает в одну калитку. «Наполи» громит «Фиорентину» — 6:0, но там всё получилось в плане реализации. Не была так уж плоха «Фиорентина». А не так давно «Наполи» дома проиграл «Специи». Кто такое мог предсказать. Стабильности не хватает.



Но я здесь всё-таки ставлю на «Ювентус». По составу он выглядит мощнее. И должен же Роналду заиграть на своём уровне. Не думаю, что ему нравится то, как он выглядит в последнее время. Голов много не жду. «Наполи» точно будет играть от соперника. Но «Ювентус» один-два мяча организует», — сказал Титов.

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