«Бетис» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Сельта» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Бетиса» за 2.15.
«Бетис» на «Бенито Вильямарин» будет принимать «Сельту». После того как «Сельта» выдала серию из ярких победных матчей, чуть-чуть сбавила обороты. Связано это, конечно, с травмой основного игрока, капитана команды Яго Аспаса. С ним и без него «Сельта», как мы понимаем, две разные команды. Такое же влияние у него на игру галисийского клуба, как у Месси на игру «Барселоны».
В трёх последних матчах «Сельта» проиграла: 0:2 — «Реалу», 2:5 — «Ибице» в Кубке Испании и 0:4 — «Вильярреалу». Но было время (целых 12 дней), чтобы прйти в себя, подготовиться. Может быть, он уже сейчас вернётся. Но, по последним данным, он в списке травмированных.
«Бетис» поймал свою игру. Три победы подряд команда Мануэля Пеллегрини одержала. Две из них — в Кубке Испании. И все победы — выездные. Дожали «Уэску» в чемпионате в концовке. Кроме того обыграли «Мутильверу» и хихонский «Спортинг».
Думаю, «Бетис» дома против «Сельты» — это вполне подходящий момент для того, чтобы хозяева победили. В последних матчах, как правило, «Бетис» «Сельте» дома не проигрывает. Да, чередовал ничьи с победами, а проигрывал в последний раз в 2013-м. В прошлом сезоне «Бетис» выиграл 2:1, до этого было 3:3, 2:1. Можно попробовать сыграть «обе забьют». Хотя без Аспаса не очень понятно, кто будет у «Сельты» забивать.
Я бы ограничился чистой победой «Бетиса» за 2.15», — сказал Генич.
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