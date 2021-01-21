«Ливерпуль» — «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Бернли».



Ставка: «Ливерпуль» выиграет и не пропустит за 1.90.



«Мне кажется, что игра должна получиться похожей на ту, какая была у «Ливерпуля» против «МЮ». Понятно, что «Бёрнли» не такой большой клуб, как «Юнайтед», но «Юнайтед» играет против больших клубов так, как будто он «Бёрнли».



У «Бёрнли» в начале сезона были большие проблемы, но сейчас всё налаживается. Команда никого толком не купила, тренер Шон Дайч уже думал уходить, всё было похоже на то, что команда может развалиться, но чудесным образом нашлись спасители – американцы, которые приобрели контрольный пакет акций клуба и даже пообещали тренеру приобретения. Результаты пошли в гору, «Бёрнли» снова напоминает себя лучших времён – организованная, мощная, агрессивная в меру команда, которая выгрызает результаты.



«Ливерпулю» вряд ли будет просто здесь, но мне кажется, что игра у команды налаживается. Да, четыре матча уже не побеждают мерсисайдцы в АПЛ, но физически команда нормально готова. Думаю, что здесь всё понятно, как будет игра развиваться – территориальное и игровое преимущество будет у мерсисайдцев, и лишь изредка будут возникать моменты у гостей.



Посмотрел коэффициенты и единственное, что мне понравилось – сухая победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.90. Мне кажется, что шансы на такой исход высоки», — сказал Петросьян.

«Ливерпуль» — «Бёрнли». Прогноз: Клоппу, Мане и Салаху пора прекращать валять дурака За четыре последних тура чемпионата Англии ливерпульцы забили всего один гол. Так титул не защитишь.