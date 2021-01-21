«Металлург» Мг — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Металлурга» минимум в 3 шайбы за 2.01.



«Бывает и так, что самая последняя команда лиги выигрывает у самой первой. Ладно ещё, когда подобное происходит где-нибудь в третьем эшелоне отечественного хоккея (кстати, параллельно с казанским матчем последняя команда первенства ВХЛ, то есть третьего эшелона, курганский «Юниор», обыграла в гостях действующего чемпиона из татарстанских же Набережных Челнов – представляете, как тесен мир?). Но в первенстве ВХЛ сейчас всего шесть команд, и все приблизительно одного уровня. А вот между «Ак Барсом» и рижским «Динамо» пропасть шириной в 21 команду и 52 очка. Но если, скажем, Дмитрий Квартальнов поставил против своих собственную квартиру в Москве – представляете, сколько он теперь поимеет с букмекеров?



Но теперь нам надлежит вычислить тот микроскопический процент, который определяет попадание двух снарядов в одну воронку. Потому что два гостевых подвига подряд для нынешнего рижского «Динамо» — это даже не нонсенс. Кстати, соперники в этом сезоне встретятся в первый и последний раз. В Риге им сыграть так и не удалось, за что «Динамо» получило жирный минус, а «Магнитка» — аппетитный плюс.



Скажите, вы верите, что рижане в их нынешнем состоянии способны обыграть на выезде двух грандов поочередно? В те времена, когда «Динамо» регулярно выходило в плей-офф и там иногда даже вставляло пистон уже в те времена купающемуся в деньгах СКА, и которые уже давно канули в вечность, такое, пожалуй, и могло бы случиться. Но сейчас…



В общем, победа «Магнитки». Конечно, в основное время и с приличным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.