«Эйбар» — «Атлетико»: ставка Максима Калиниченко на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Примеры «Эйбар» — «Атлетико».



Ставка: победа «Атлетико» и меньше 4 голов в матче за 2.15.



«Атлетико», конечно, проводит блистательный сезон. Особенно на фоне других топовых испанских команд мадридцы показывают замечательные результаты. Сейчас они всё ещё лидируют, опережая ближайшего соперника в лице своего соседа «Реала» на четыре балла. А от «Барселоны» с третьего места команда Симеоне и вовсе оторвалась на семь очков.



Всё получается у «матрасников» в этом сезоне. Мало того что они смогли оторваться от преследователей, так у них ещё и несколько матчей в запасе. Сейчас можно только восхищаться успехами «Атлетико». Конечно, это также следствие больших проблем, которые в этом сезоне испытывают «Реал» и «Барселона». Но, думаю, если бы они были в полной боеготовности, то всё равно «Атлетико» бы составлял им большую конкуренцию.



Про «Эйбар», конечно, особо нечего сказать. У него главная цель в этом сезоне – сохранить прописку в Ла Лиге. Сейчас «Эйбар» идёт на 15-м месте в таблице и отрывается от команд из зоны вылета всего на три очка. Так что нужно набирать очки этому клубу в каждом матче. А с этим у него есть проблемы.



«Эйбар» играет нестабильно. Чаще он проигрывает и иногда играет вничью или побеждает. В неожиданный успех можно записать ничью этой команды с «Барселоной» несколько туров назад (1:1). Впрочем, такой исход встречи с каталонцами в этом сезоне – ещё не показатель силы. Тому же «Реалу» несколько туров до этого «Эйбар» проиграл со счётом 1:3.



А вот подопечные Симеоне давно не проигрывали в чемпионате. Там они спокойно, без крайностей всех обыгрывают. Однако если брать в учёт все турниры, то всё-таки у мадридцев случаются неудачи. Так, неделю назад проиграли они слабой «Корнелье» в Кубке Испании (0:1). В остальных последних матчах «Атлетико» только побеждает. Делает он это, кстати, почти всегда с небольшим разрывом в счёте: 2:0, 2:1 или 1:0. Думаю, похожий сценарий нас ждёт и в этом матче.



По моему мнению, «Атлетико» точно победит в этой встрече. Другого исхода для него я не вижу. Сейчас он находится на серии побед, и останавливаться на «Эйбаре» было бы глупо. Однако к этой ставке я также прибавлю прогноз на количество голов. Прослеживаются две закономерности: «Атлетико» всегда побеждает с небольшим счётом, а «Эйбар» в последних матчах забивает минимум один гол», — сказал Калиниченко.