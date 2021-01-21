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«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.39.

«Салават Юлаев» продолжает сидеть занозой в заднице «Авангарда», так и не отпуская «ястребов» дальше, чем на дистанцию пистолетного выстрела – то есть на пару-тройку очков. Это вдвойне опасно с учётом того, что соперники встретятся в предпоследнем туре. И не хватало только «Авангарду», весь сезон просидевшему на втором месте Восточной конференции, его в последний момент профукать.

Поэтому нынче все надежды «ястребов» не только на себя, но в данный момент ещё и на «Трактор», но, как говаривал герой О’Генри, «песок – плохая замена овсу». И на сокрушителя «Салавата» челябинцы нынче никак не тянут. Хоть и могут выкинуть фортель. Скажем, сыграют в обороне так, как играли в начале сезона, – уфимцам придётся тяжко. Но сейчас «Трактор» так играет довольно редко, что-то в челябинской машине никак не могут довести на уровне тонких настроек. И если у нас «Авангард» и «Салават Юлаев» команды приблизительно одинакового уровня, а «ястребы» у «Трактора» только что выиграли, то и уфимцам отставать нельзя.

Правда, на стороне челябинцев статистика личных встреч. Не вся, вся как раз голосует за «Салават», если учитывать её последний сегмент, в котором хозяева выиграли четыре последних матча регулярных чемпионатов. В том числе и сентябрьский нынешнего сезона, который юлаевцы взяли спокойно и уверенно.

Но я всё-таки беру на себя смелость манкировать статистикой и предсказываю гостевую победу «Салавата» в основное время, хоть и с минимальным преимуществом», — сказал Лебедев.

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Уфимцы выиграли 9 из 12 последних матчей, а вот «Трактор» не может выбраться из ямы.
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