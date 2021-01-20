«Удинезе» — «Аталанта»: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась ничьей со счётом 1:1.



Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл аргентинский полузащитник «Удинезе» Роберто Перейра. В конце первого тайма, на 44-й минуте, колумбийский нападающий «Аталанты» Луис Мурьель сравнял счёт.



Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе команды и был заменён на 58-й минуте встречи. Вместо него появился словенский хавбек Йосип Иличич.

Ппоставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.79. Успех клуба из Удине оценивался экспертами в 4.70. А ставки на ничью принимались за 3.95: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3950 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.20, «обе забьют» — за 1.65, а точный счёт 1:1 — за 9.00.