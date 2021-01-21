«Ювентус» — «Наполи»: результат матча 20.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче за Суперкубок Италии туринский «Ювентус» встречался с «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой туринской команды со счётом 2:0.
На 64-й минуте встречи счёт открыл португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На 80-й минуте главный арбитр встречи Паоло Валери назначил пенальти в ворота туринской команды, однако итальянский форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье не сумел реализовать 11-метровый. Второй гол «Ювентуса» забил нападающий Альваро Мората.
Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.51: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2510 рублей. Успех «Наполи» оценивался в 3.08. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.60.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.23, «обе забьют — нет» — за 2.30, на пенальти давали 2.40.
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