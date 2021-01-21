«Фулхэм» — «МЮ»: результат матча АПЛ и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 2:1.
Хозяева открыли счёт уже на 5-й минуте. Полузащитник Андре Замбо Ангисса исполнил передачу в штрафную манкунианцев, где расторопнее других оказался нападающий Адемола Лукман и с близкого расстояния отправил мяч в нижний угол ворот Давида де Хеа.
На 21-й минуте манкунианцы сравняли счёт. Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш прострелил в центр чужой штрафной, где вратарь «дачников» Альфонс Ареоля выпустил мяч из рук прямо на нападающего Эдинсона Кавани, который без труда поразил практически пустые ворота.
Победный гол «МЮ» забил на 64-й минуте — полузащитник Поль Погба приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и исполнил классный удар в дальний угол ворот.
Поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1550 рублей. Успех лондонцев оценивался в 6.20, ничья — в 4.35.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.75, «обе забьют» — за 1.73, а точный счёт 2:1 в пользу «МЮ» — за 7.00.
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