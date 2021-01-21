Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021: расписание, где смотреть онлайн, прогнозы, ставки

С 21 по 24 января в Антхольце (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Расписание соревнований

21 января

16:15 мск. Индивидуальная гонка, женщины.



22 января

15:15. Индивидуальная гонка, мужчины.



23 января

15:10. Масс-старт, женщины.

17:05. Эстафета, мужчины.



24 января

14:45. Эстафета, женщины.

17:05. Масс-старт, мужчины.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 21-й.