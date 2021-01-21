Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021: расписание, где смотреть онлайн, прогнозы, ставки
С 21 по 24 января в Антхольце (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Расписание соревнований
21 января
16:15 мск. Индивидуальная гонка, женщины.
22 января
15:15. Индивидуальная гонка, мужчины.
23 января
15:10. Масс-старт, женщины.
17:05. Эстафета, мужчины.
24 января
14:45. Эстафета, женщины.
17:05. Масс-старт, мужчины.
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место.
В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 21-й.
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