«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 21 января

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.94.



«Ак Барс» и «Локомотив», по моему мнению, являются одними из сильнейших команд в КХЛ на данный момент.



«Локомотив» хорошо выступал в последнее время, но сейчас потерпел два поражения подряд. Сначала ярославцы уступили «Трактору» 0:4, а затем «Металлургу» 1:4. У «Локомотива» в составе много молодых игроков, и им ещё не хватает психологии победителей. Когда матчи следуют один за другим, то им сложно настраиваться, и если, например, они плохо начали игру, то потом сложно перевернуть результат в свою пользу. Сейчас «Локомотиву» снова предстоит выездная игра, да и в соперниках лидер Восточной конференции «Ак Барс».



Казанцы — фавориты этого матча, в целом они показывают отличные результаты, стабильно набирают очки. «Ак Барсу» нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за неожиданное поражение в прошлом домашнем матче от главного аутсайдера Запада рижского Динамо — 4:5 ОТ. «Ак Барс» на своём льду очень редко проигрывает, поэтому он не допустит второго поражения подряд и сможет обыграть «Локомотив» в основное время.



Обе команды хорошо играют в защите, поэтому я не жду большого количества заброшенных шайб. Вполне вероятен счёт 3:1 или 3:2 в пользу «Ак Барса», — сказал Вуйтек.

«Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз: казанцы помогут «Динамо» в борьбе за третье место Запада Ярославцы потерпели два разгромных поражения подряд с общим счётом 1:8.