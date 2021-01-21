Кард участников UFC 257: Порье — МакГрегор 2, Хукер — Чендлер, на кого ставить

Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье на турнире UFC 257 пройдёт рано утром 24 января по московскому времени. Начало боя – не ранее 6:00 мск.



Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV, а также на телеканале «Рен ТВ».



Полностью кард турнира выглядит следующим образом



Основной кард UFC 257

Конор Макгрегор — Дастин Порье

Дэн Хукер — Майкл Чендлер

Джессика Ай — Джоанн Калдервуд

Мэтт Фреволта — Оттман Азайтар

Марина Родригес — Аманда Рибас

Предварительный кард

Арман Царукян — Насрат Хакпараст

Брэд Таварес — Антонио Карлос Джуниор

Джулиана Пенья — Сара Макманн

Халил Раунтри мл. — Марчин Прахнио

Ранние прелимы

Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов

Ник Лентц — Мовсар Евлоев

Амир Альбази — Жалгаз Жумагулов.