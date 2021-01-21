Кард участников UFC 257: Порье — МакГрегор 2, Хукер — Чендлер, на кого ставить
Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье на турнире UFC 257 пройдёт рано утром 24 января по московскому времени. Начало боя – не ранее 6:00 мск.
Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV, а также на телеканале «Рен ТВ».
Полностью кард турнира выглядит следующим образом
Основной кард UFC 257
- Конор Макгрегор — Дастин Порье
- Дэн Хукер — Майкл Чендлер
- Джессика Ай — Джоанн Калдервуд
- Мэтт Фреволта — Оттман Азайтар
- Марина Родригес — Аманда Рибас
Предварительный кард
- Арман Царукян — Насрат Хакпараст
- Брэд Таварес — Антонио Карлос Джуниор
- Джулиана Пенья — Сара Макманн
- Халил Раунтри мл. — Марчин Прахнио
Ранние прелимы
- Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов
- Ник Лентц — Мовсар Евлоев
- Амир Альбази — Жалгаз Жумагулов.
Макгрегор – Порье. Прогноз букмекеров на бой: Конор не даст сопернику шанса на реванш
Порье требует поставить на кон титул. Но Конор не позволит ему взять реванш.
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