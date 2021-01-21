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Кард участников UFC 257: Порье — МакГрегор 2, Хукер — Чендлер, на кого ставить

Кард участников UFC 257: Порье — МакГрегор 2, Хукер — Чендлер, на кого ставить
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Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье на турнире UFC 257 пройдёт рано утром 24 января по московскому времени. Начало боя – не ранее 6:00 мск.

Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV, а также на телеканале «Рен ТВ».

Полностью кард турнира выглядит следующим образом

Основной кард UFC 257

  • Конор Макгрегор — Дастин Порье
  • Дэн Хукер — Майкл Чендлер
  • Джессика Ай — Джоанн Калдервуд
  • Мэтт Фреволта — Оттман Азайтар
  • Марина Родригес — Аманда Рибас

Предварительный кард

  • Арман Царукян — Насрат Хакпараст
  • Брэд Таварес — Антонио Карлос Джуниор
  • Джулиана Пенья — Сара Макманн
  • Халил Раунтри мл. — Марчин Прахнио

Ранние прелимы

  • Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов
  • Ник Лентц — Мовсар Евлоев
  • Амир Альбази — Жалгаз Жумагулов.
Макгрегор – Порье. Прогноз букмекеров на бой: Конор не даст сопернику шанса на реванш
Порье требует поставить на кон титул. Но Конор не позволит ему взять реванш.
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