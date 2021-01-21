Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 257

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко дал прогноз на бой Конор Макгрегор — Дастин Порье.



Ставка: победа Порье за 3.55.



«После праздников уже успел пройти один турнир в UFC, но на следующем карде — куда интереснее! Конор сразится с Дастином, и это будет настоящая заруба. Думаю, равнодушных к этому поединку нет, все будут болеть либо за одного, либо за другого бойца.



Макгрегор за последнее время смог только финишировать бедного ветерана Дональда Серроне, а Порье постоянно выходил в клетку и доказывал, что он готов стать лучшим. Воля к победе — это главное преимущество Порье в этой схватке. Мне кажется, характер у него более закалённый, чем у ирландца.



Помните, как он провёл бой против Холлоуэя? Очень хладнокровно тогда смотрелся и уверенно довёл дело до своей победы. Думаю, в поединке с Конором он тоже рисковать не будет, ведь знает всю силу своего соперника. Но невозможно чувствовать себя после долгих простоев в хорошей кондиции, это просто нереально.



Макгрегор, на мой взгляд, будет больше нервничать, и это приведёт к поражению», — сказал Емельяненко.

Что говорят эксперты о бое Макгрегор – Порье. Впечатлит ли зрелище Хабиба? Ждем реванша Хабиба с Конором после этого боя! А может быть, поединок с Хукером или Чендлером.