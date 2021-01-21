Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Рустама Хабилова на поединок UFC 257
Российский боец UFC Рустам Хабилов дал прогноз на главный бой турнира UFC 257, в котором встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье.
Ставка: победа Порье за 3.40.
«Думаю, Порье выиграет у Макгрегора. У Конора большой простой, плюс с их последнего боя прошло много времени, и Дастин набрался опыта. Думаю, он знает слабые стороны Макгрегора и потому выиграет», — сказал Хабилов.
Что говорят эксперты о бое Макгрегор – Порье. Впечатлит ли зрелище Хабиба?
Ждем реванша Хабиба с Конором после этого боя! А может быть, поединок с Хукером или Чендлером.
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