Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Рустама Хабилова на поединок UFC 257

Российский боец UFC Рустам Хабилов дал прогноз на главный бой турнира UFC 257, в котором встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье.



Ставка: победа Порье за 3.40.



«Думаю, Порье выиграет у Макгрегора. У Конора большой простой, плюс с их последнего боя прошло много времени, и Дастин набрался опыта. Думаю, он знает слабые стороны Макгрегора и потому выиграет», — сказал Хабилов.

Что говорят эксперты о бое Макгрегор – Порье. Впечатлит ли зрелище Хабиба? Ждем реванша Хабиба с Конором после этого боя! А может быть, поединок с Хукером или Чендлером.