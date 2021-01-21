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Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Лианы Джоджуа на бой UFC 257

Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Лианы Джоджуа на бой UFC 257
Ставки / Прогнозы 0

Российский боец UFC в наилегчайшем весе Лиана Джоджуа дала прогноз на бой UFC 257 Конор МакгрегорДастин Порье. Бой на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) начнётся не ранее 7:10 мск 24 января.

Ставка: победа Порье за 3.40.

«Порье со времени их первого боя стал гораздо сильнее и в этом поединке может доставить гораздо больше проблем. При этом у Конора, на мой взгляд, борьба всё же лучше, чем у Порье. Это тоже может стать решающим фактором в этом бою. Но всё же я склоняюсь к победе Бриллианта», — сказала Лиана Джоджуа.

Что говорят эксперты о бое Макгрегор – Порье. Впечатлит ли зрелище Хабиба?
Ждем реванша Хабиба с Конором после этого боя! А может быть, поединок с Хукером или Чендлером.
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