«Валенсия» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Осасуна» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Валенсии» за 2.04.
«Валенсия» потихоньку набирает обороты и выходит из пике. Была серия очень длинная без побед. Но сейчас вроде бы дела у команды Хави Грасии наладились.
«Валенсия» дома будет принимать «Осасуну». И это один из самых удобных соперников для валенсийцев. Если посмотреть на историю противостояния, то за 10 последних домашних встреч «Валенсия» победила 9 раз. Была еще одна ничья.
Мне кажется, что после трех побед подряд, две из которых пришлись на Кубок Испании (обыграли «Алькоркон», «Вальядолид» в чемпиионате), «Валенсия» должна почувствовать прилив уверенности.
У «Осасуны» тоже есть свои плюсы. Да, давно не выигрывает в чемпионате, но обыграла «Эспаньол», лидера Сегунды, на выезде в Кубке Испании. В чемпионате в двух последних встречах не забивали — ни мадридскому «Реалу» (0:0), ни «Гранаде» (0:2).
Отталкиваясь от статистики, предложу сыграть чистую победу «Валенсии» за 2,04. Верю, что команда Хави Грасии справится с памплонцами и в этот раз», — сказал Генич.
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