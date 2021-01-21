«Ибица» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Ибица» — «Атлетик».



Ставка: победа «Атлетика» за 1.93.



«Трёх матчей хватило тренеру Марселино, чтобы выиграть первый трофей с «Атлетиком». После двух битв с «Барселоной» и одной с мадридским «Реалом» теперь баски встретятся с коллективом из третьей лиги. Удивительно, насколько при этом высок коэффициент на победу «Атлетика» — 1.93. Неужели кто-то ожидает, что футболисты «Атлетика» так бурно отпраздновали титул, что теперь уступят «Ибице»?



Однако не стоит недооценивать команды третьей испанской лиги, и очередное тому свидетельство – победа «Алькояно» над мадридским «Реалом». Кроме того «Ибица» проводит потрясающий сезон – в 10 турах чемпионата у островитян восемь побед и две ничьи при разнице мячей 15-1. У того же «Алькояно», что выиграл у «Реала», «Ибица» выиграла в гостях 2:1. А в прошлом раунде Кубка Короля «Ибица» разгромила «Сельту» 5:2. Теперь высоченный коэффициент на чистую победу «Атлетика» выглядит уже не столь странно.



Но всё же «Атлетик» обладает мощной «скамейкой» и полетел в Ибицу в сильнейшем составе, за исключением защитника Иньиго Мартинеса. С учётом коэффициентов мне всё же нравится ставка на «Атлетик». Даже с учётом того, что «Атлетик» в Кубке часто заканчивает основное время вничью и побеждает в дополнительное или в серии послематчевых пенальти. Можно, конечно, подстраховаться и поставить просто на проход «Атлетика» в следующий раунд с коэффициентом 1.45. Но ставка на чистую победу «Атлетика» в основное время за 1.93 кажется мне валуйной. Оцениваю шансы «Атлетика» выиграть в основное время выше чем в 50%, поэтому такая ставка выглядит оправданной. Хотя совсем не исключаю вероятность сенсации в этой игре», — сказал Вишневский.