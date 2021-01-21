«Корнелья» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2020/2021 «Корнелья» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» в 1 или 2 гола за 2.17.



«У «Барселоны» есть живой пример мадридского «Реала», который за два матча подряд вылетел из двух турниров. Проиграть вслед за Суперкубком ещё и в Кубке при плохой турнирной ситуации в чемпионате было бы самоубийством для Рональда Кумана. Думаю, голландский тренер не пожалеет сил основных футболистов на игру против «Корнельи», команды из пригорода Барселоны. Ударение в названии этой команды ставится на последний слог, кстати. «Корнелья» идёт в каталонской зоне третьей лиги лишь на восьмом месте, существенно позади дубля «Барселоны» и «Андорры» Жерара Пике. Совсем недавно «Корнелья» проиграла дома дублю «Барселоны». Но в следующей игре она победила 1:0 мадридский «Атлетико» (при счёте 6:0 по ударам в створ ворот) и выбила команду Диего Симеоне из Кубка Короля. То, что в турнире уже нет «Атлетико» и мадридского «Реала», должно стать дополнительной мотивацией для «Барселоны». Дорога к трофею выглядит проще обычного.



В этом матче точно не сыграет дисквалифицированный Месси. Вне заявки также Коутиньо, Дест, Пике, Фати, Серхи Роберто. Но в остальном состав «Барселоны» на кубковый матч выглядит боевым. Если «Барса» обыграла «Корнелью» дублем, то почему бы ей не выиграть и основным составом? На чистую победу «Барселоны» коэффициент 1.23, а на победу сине-гранатовых с разницей в один-два мяча коэффициент уже 2.17. С учётом потенциально тяжёлого поля и коэффициентов мне нравится идея поставить на выигрыш «Барселоны» в один-два гола», — сказал Вишневский.