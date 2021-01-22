Бой Макгрегор — Порье 2: прямая трансляция реванша пройдет на Рен ТВ, на кого ставить

Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-обладателем временного пояса в лёгком весе Дастином Порье на турнире UFC 257 пройдёт рано утром 24 января по московскому времени. Начало боя – не ранее 6:00 мск.



Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV, а также на телеканале «Рен ТВ».

Где смотреть UFC 257, во сколько начало боя Конор Макгрегор — Дастин Порье, кто победит

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 2.86 (33%). На ничейный исход предлагают коэффициент 48.00 (2%).



Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.