Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Вадима Немкова на главный бой UFC 257

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков дал прогноз на бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Поединок, который носит статус реванша, пройдёт в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби рано утром 24 января.



Ставка: победа Макгрегора нокаутом во 2-м раунде за 5.00.



«Думаю, что Конор Макгрегор одержит победу, хотя Порье тоже набрал по сравнению с прошлым поединком. Но я всё равно думаю, что Макгрегор выиграет. Скорее всего, это будет нокаут во втором раунде.



Порье — боец высокого уровня, и его нельзя называть разменной монетой! Он может терпеть. В функционалке он может переиграть Конора, если бой перейдёт в поздние раунды. Выносливость – единственная сильная сторона Порье», — сказал Немков.

Макгрегор — Порье. Прогноз на бой UFC 257: шумный ирландец выйдет на реванш с Хабибом 19 из 22 своих побед Макгрегор одержал нокаутом. Проверяем коэффициент 6.40.