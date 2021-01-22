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Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Вадима Немкова на главный бой UFC 257

Конор Макгрегор — Дастин Порье: прогноз Вадима Немкова на главный бой UFC 257
Ставки / Прогнозы 0

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков дал прогноз на бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Поединок, который носит статус реванша, пройдёт в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби рано утром 24 января.

Ставка: победа Макгрегора нокаутом во 2-м раунде за 5.00.

«Думаю, что Конор Макгрегор одержит победу, хотя Порье тоже набрал по сравнению с прошлым поединком. Но я всё равно думаю, что Макгрегор выиграет. Скорее всего, это будет нокаут во втором раунде.

Порье — боец высокого уровня, и его нельзя называть разменной монетой! Он может терпеть. В функционалке он может переиграть Конора, если бой перейдёт в поздние раунды. Выносливость – единственная сильная сторона Порье», — сказал Немков.

Макгрегор — Порье. Прогноз на бой UFC 257: шумный ирландец выйдет на реванш с Хабибом
19 из 22 своих побед Макгрегор одержал нокаутом. Проверяем коэффициент 6.40.
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