Макгрегор — Порье: прогноз Колби Ковингтона на бой UFC 257 24 января

Известный боец смешанных единоборств Колби Ковингтон дал прогноз на бой Конор Макгрегор — Дастин Порье на UFC 257. Этот поединок носит статус реванша. Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV, а также на телеканале «Рен ТВ». Начало — не ранее 06:00 мск 24 января.



Ставка: победа Макгрегора нокаутом в 1-м раунде за 3.40.



«Мой лучший фальшивый друг Дастин Порье давно сломлен психологически, он любит поплакать на публике, у него больше нет ни челюсти, ни мужества, так что это будет даже не конкурентный бой. Я думаю, Конор Макгрегор вынесет его в первом раунде, а Дастин будет снова рыдать на пресс-конференции о своих загубленных мечтах», — заявил Ковингтон.

Макгрегор — Порье. Прогноз на бой UFC 257: шумный ирландец выйдет на реванш с Хабибом 19 из 22 своих побед Макгрегор одержал нокаутом. Проверяем коэффициент 6.40.