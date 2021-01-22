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Макгрегор — Порье: прогноз Колби Ковингтона на бой UFC 257 24 января

Макгрегор — Порье: прогноз Колби Ковингтона на бой UFC 257 24 января
Ставки / Прогнозы 0

Известный боец смешанных единоборств Колби Ковингтон дал прогноз на бой Конор МакгрегорДастин Порье на UFC 257. Этот поединок носит статус реванша. Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass и на UFC TV, а также на телеканале «Рен ТВ». Начало — не ранее 06:00 мск 24 января.

Ставка: победа Макгрегора нокаутом в 1-м раунде за 3.40.

«Мой лучший фальшивый друг Дастин Порье давно сломлен психологически, он любит поплакать на публике, у него больше нет ни челюсти, ни мужества, так что это будет даже не конкурентный бой. Я думаю, Конор Макгрегор вынесет его в первом раунде, а Дастин будет снова рыдать на пресс-конференции о своих загубленных мечтах», — заявил Ковингтон.

Макгрегор — Порье. Прогноз на бой UFC 257: шумный ирландец выйдет на реванш с Хабибом
19 из 22 своих побед Макгрегор одержал нокаутом. Проверяем коэффициент 6.40.
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