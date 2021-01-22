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Биатлон сегодня, Кубок мира 2020-2021: расписание, где смотреть, ставки и прогнозы

Биатлон сегодня, Кубок мира 2020-2021: расписание, где смотреть, ставки и прогнозы
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С 21 по 24 января в Антхольце (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Расписание соревнований

22 января
15:15. Индивидуальная гонка, мужчины.

23 января
15:10. Масс-старт, женщины.
17:05. Эстафета, мужчины.

24 января
14:45. Эстафета, женщины.
17:05. Масс-старт, мужчины.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место.

В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт на 21-м месте.

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