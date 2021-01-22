«Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги 22 января

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд в 18-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: «Боруссия» М не проиграет за 1.74.



«Некоторое недоумение у меня вызывают букмекерские котировки – дортмундцы только что проиграли «Байеру», нельзя сказать, что у команды всё хорошо. Даже Холанд в последних играх выглядит не так мощно и ярко, как это было раньше. Поэтому такой перекос в сторону «Боруссии» Дортмунд меня немножко удивляет.



Есть вариант поставить 1Х, есть поставить вариант на мёнхенгладбахцев с форой (0) – здесь вообще какой-то безумный коэффициент. Для меня матч тяжёлый с точки зрения прогноза результата, но уж точно я не мог бы назвать дортмундцев фаворитами. Поэтому если хорошие коэффициенты на соперника предлагаются, то их надо ставить. Весьма вероятно, что игра завершится вничью.



С точки зрения амбиций команд очень высокие ставки в этом матче. Даже если не брать турнирную таблицу, то тому же Марко Розе, которого обсуждают как возможного тренера «Боруссии» Дортмунд в следующем сезоне, нужно поднимать свои акции. Я сомневаюсь, что у «Дортмунда» такая хорошая ситуация перед этим матчем», — сказал Андронов.

«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Санчо и Ройс разделят участь «Баварии» За девять домашних игр «Гладбах» потерпел лишь одно поражение, а дортмундцы по-прежнему нестабильны.