«Боруссия» М — «Боруссия» Д: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд в 18-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Боруссии» М с форой (0) за 2.44.



«Очень сложный календарь у дортмундской «Боруссии». Сразу после тяжёлой встречи в Леверкузене игра в Мёнхенгладбахе. На восстановление было примерно двое суток. При этом мне абсолютно не понравилась «Боруссия» в Леверкузене. Да, был шанс даже выиграть, забей Санчо при 1:1. Но по игре «Байер» всё должен был решить в первом тайме. Хуммельс стареет на глазах, допускает очень серьёзные ошибки. Раньше такого за ним не замечалось. Ройс тоже на себя не похож. Не понимаю, что с Санчо происходит. И заметно, как не хватает Витселя, который мог варьировать темп, создавал баланс. Сейчас у Дортмунда центра поля как будто и нет.



Не понимаю, почему Дортмунд здесь идёт фаворитом. Для меня это неожиданность. Мёнхенгладбах недавно «Баварию» дома обыграл, вообще в хорошей форме находится и приближается к группе лидеров. Считаю, что в этой встрече он точно не должен проигрывать.



Поставлю на Мёнхенгладбах с форой (0) за очень хороший коэффициент», — сказал Титов.

«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Санчо и Ройс разделят участь «Баварии» За девять домашних игр «Гладбах» потерпел лишь одно поражение, а дортмундцы по-прежнему нестабильны.