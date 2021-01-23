«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии сезона-2020/2021 «Саутгемптон» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.89.

«Этим же командам играть там же, но уже в рамках АПЛ, спустя всего три дня после матча на Кубок. Конечно, именно тот матч будет важнее, и именно на него будет делаться упор что Хазенхюттлем, что Артетой. Вопрос в том, чей состав будет больше похож на основной и какой из них более качественен.



Думаю, что гости имеют в этом преимущество. Во вторник «святые» играли в Кубке, и там их состав был резервным. «Канониры» же в предыдущем раунде играли (в матче с «Ньюкаслом») составом полурезервным, а благодаря возможности провести пять замен на поле появились все сильнейшие.



Вряд ли что-то изменится на этот раз. «Саутгемптон» чуть просел в последнее время – если не принимать в расчет игру против «Шрюсбери», южане забили лишь один мяч в последних пяти матчах. У «Арсенала» же пять побед в последних шести матчах и 13 забитых за это время мячей.



В матче первого круга эти команды выглядели представителями разных лиг – «Саутгемптон» был куда более качественной командой. Вполне возможно, в матче чемпионата «святые» сыграют в похожий мощный футбол. Но конкретно в этой игре на Кубок, кажется, у гостей все-таки шансов больше. Более длинная и качественная скамейка может стать здесь определяющим фактором».