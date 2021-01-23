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«Милан» — «Аталанта»: прогноз Павла Городницкого на матч 19-го тура чемпионата Италии

«Милан» — «Аталанта»: прогноз Павла Городницкого на матч 19-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0
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Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Аталанта».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.45.

«Как говорят, это игра на три результата, то есть невозможно предсказать исход. Но всё-таки у меня есть пара мыслишек. Во-первых, из семи последних гостевых игр «Аталанты» в пяти не пробивался тотал больше 2.5. «Милан» не пропускает три игры подряд — и три матча подряд не заходит тот самый тотал больше 2.5.

Идём дальше. «Аталанта» не проигрывает 12 матчей подряд, а «Милан» пропускает от «Аталанты» в семи матчах подряд. Какие мы делаем выводы? «Милан» явно опасается «Аталанты», потому что можно получить второе болезненное поражение за последнее время. Но и «Аталанта» тоже может закрыться. Помните, как им в Лиге чемпионов против «Ливерпуля» и «Аякса» нужно было сыграть осторожно, аккуратно и рационально, что добиться какого-то положительного исхода.

Я рискну и поставлю на классический «тотал меньше 2.5 мяча» — там очень пухленький коэффициент. Рискуем по-крупному».

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