«Севилья» — «Кадис»: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Кадис» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 мяча за 1.80.
«Чемпионат Испании уже пошёл на второй круг. И начинаем с матча, который пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. За историю противостояния этих команд можно отметить, что есть тенденция: «Севилья» минимум по два мяча забивает. В прошлом матче между этими командами «Севилья» обыграла «Кадис» на выезде — 3:1, хотя игра была очень непростой для «Севильи». Два мяча она забила в самой концовке.
«Кадис» — крепкий середняк испанского чемпионата. Команда достаточно уверенно чувствует себя в серединке турнирной таблицы. Другой вопрос, что в последних четырёх матчах трижды «Кадис» играл вничью. И была ещё победа над «Алавесом» у себя дома.
«Севилья» — другой коленкор. Она идёт в группе команд, которые поджимают лигочемпионскую четвёрку. Она на данный момент пятая, и ей позарез нужны очки.
Это, кстати, одна из самых бескомпромиссных команд чемпионата. За 18 туров она всего лишь три раза сыграла вничью.
«Севилья» как минимум два забивает «Кадису», и я бы этот тренд поддержал — всё-таки севильцы играют дома. Да, есть вопросы: сыграет ли тот же Окампос. Но в отличной форме Эн-Несири, он забивает регулярно и находится в списке лучших бомбардиров чемпионата. К тому же Сусо забивает сумасшедшие мячи. Я рассчитываю, что «Севилье» удастся забить как минимум два мяча.
Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 мяча» за 1.80».
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