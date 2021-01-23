«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (–1.5) за 1.98.

«Ярославцы сумели справиться с «Ак Барсом» повышенной злобности, чем очень и очень подмогли ЦСКА в битве за общее лидерство в лиге. Сочинцы в предыдущем туре вытерли ноги о «Сибирь» (потому что сыграли насухо), и если у кого-то оставались фантазии на тему, как новосибирцы догоняют «Торпедо» и выкидывают его из плей-офф, то теперь не осталось и их.



Озабоченность «железнодорожников» понять можно: на пятках у них сидит московское «Динамо», и, даже проиграв дома «Барысу», оно всё равно осталось где-то рядом и мешает ярославцам спокойно наслаждаться третьим местом в Западной конференции.



О чём это говорит? Да о том, что и сочинцев «Локомотив» будет выкручивать насухо — хотя бы для того, чтобы ещё немного обезопасить себя от бело-голубых. Статистика личных встреч этому весьма потворствует: в последний раз южане побеждали «железнодорожников» аж в ноябре 2018 года, после чего семь следующих междусобойчиков в регулярных чемпионатах проиграли, включая и рандеву нынешнего сезона.



Поэтому рассчитывать на вторую победу сочинцев подряд не следует. Понятное дело, даже палка раз в год стреляет, но южане уже выстрелили в матче с «Сибирью» и теперь с чистой совестью могут несколько раз проиграть. Поэтому мой прогноз прост и неказист, как в солдатских руках самокрутка: гостевая победа «Локомотива» в основное время с преимуществом как минимум в две шайбы».