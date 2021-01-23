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«Витязь» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Подольске

«Витязь» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Подольске
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Барыс».

Ставка: ничья за 3.98.

«Эх, не дождались «витязи» джентльменства от армейцев с Невы! Я уж не знаю, почему так получилось и где собака порылась. Вроде бы Знарок в Питер не ездил и стоящим на коленях на Российском проспекте, напротив офиса СКА, его тоже никто не видел. Но почему-то питерцы подмогли «Спартаку», вместо того чтобы с утробным хохотом уже сейчас отправить его на девятое место на Западе.

Теперь «Витязю» придётся горбатиться самому, да ещё против разошедшегося в последнее время «Барыса». Всё понятно: дело близится к плей-офф, а казахстанцы только приближаются к тому уровню, который должны демонстрировать с текущим составом. Причём идти им ещё далеко, но даже нынешняя скорость вполне может оказаться для «Витязя» непреодолимой.

К тому же статистика личных встреч весьма гостям благоволит. У «Барыса» ровным счётом трехкратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках (7 против 21), плюс казахстанцы выиграли семь последних очных дуэлей, в том числе и матч нынешнего сезона, но тогда «Витязь» из солнечного Казахстана одно очко всё-таки увёз.

Думается, что и на этот раз совсем без очков никто не останется. То есть нас ждёт ничья в основное время. А дальше, скорее всего, повторится сценарий казахстанской встречи, и «Барыс» всё-таки наберёт второе очко, которое, впрочем, куда нужнее «Витязю».

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