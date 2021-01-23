«Байер» — «Вольфсбург»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 18-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Байер 04» — «Вольфсбург».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.70.

«Байер» — «Вольфсбург» — одно из самых результативных противостояний в истории Бундеслиги. Если посмотреть на то, как развивались матчи между этими командам в последние 25 лет и причём не только в первой Бундеслиге, но и во второй, а также в Кубке Германии, то до прошлого матча первого круга не было счета 0:0 ни разу. Средняя результативность этого матча — почти четыре мяча. Короче говоря, были все предпосылки к тому, чтобы «Байер» и «Вольфсбург» сыграли весело и в прошлый раз, но мне не повезло комментировать этот исторический матч: там не было голов, почти не было моментов, и было всё очень грустно.



Но два раза подряд 0:0 в такой исторической битве точно не будет, тем более что «Байер» находится на ходу после хорошей игры с «Боруссией». Наверняка он захочет победить соседа по турнирной таблице, конкурента за место в Лиге чемпионов.



У «Вольфсбурга» тоже неплохой атакующий состав: забивает Вегорст, в неплохой форме Брекало, классно подключаются к атакам защитники. Поэтому и здесь есть предпосылки к тому, что это будет весело.



Мой прогноз — тотал больше 3.5 мяча. Иначе зачем всё это?»