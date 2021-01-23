«Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.66.

«Команды практически рядом находятся в турнирной таблице: «Сосьедад» — 6-й, «Бетис» — 8-й. И у севильцев неплохая полоса — команда одержала четыре победы подряд, включая Кубок Испании. Дела налаживаются.



А «Сосьедад» выступает неровно: в последних шести матчах он одержал только одну победу, и ещё была ничья. Выиграли у «Кордовы» в Кубке Испании, но в чемпионате всё непросто. Был ещё и Суперкубок, где обидно уступили «Барселоне» в серии пенальти, хотя там «Сосьедад» играл неплохо.



Если смотреть на цифры, заметна тенденция: за последние девять матчей между этими соперниками на «Аноэте» в восьми случаях команды обменивались забитыми мячами. Думаю, что и сейчас есть к тому предпосылки, учитывая форму команд. Игра должна получиться нескучной, результативной. Как минимум два мяча должны забить, причём в ворота друг друга.



Я бы здесь ориентировался на вариант «обе забьют» за 1.66. Дальше можно покрутить, посмотреть: либо «Сосьедад» не проиграет и обе забьют», либо «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Но если отталкиваться от статистики, то основная ставка — «обе забьют».