«Милан» — «Аталанта»: прогноз Александра Аксёнова на матч 19-го тура Серии А

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Аталанта».

Ставка: победа «Аталанты» за 2.48.

«Аталанта» в двух последних матчах чемпионата не сумела победить, дважды сыграв вничью — с «Удинезе» и «Дженоа». При этом подопечные Гасперини создали громадное количество моментов, но в игре с футболистами из Удине просто не повезло, а генуэзцы, не пропустив в первом тайме, во втором выставили «автобус».



В общем, Миранчук и компания своего куража не растеряли, до этого много забивали и лишь в упомянутых двух играх соперников не дожали. При этом уверен, что и в предстоящей игре мы увидим «Аталанту», которая хорошо играет в атаку. И думается, что на этот раз забивать будет проще. Да, в соперниках «Милан», но, во-первых, у миланцев есть кадровые трудности в обороне, а во-вторых, «Милан» лидирует в Серии А и будет помышлять только о победе, а значит, никакого оборонительного стиля придерживаться не будет. Такой расклад абсолютно точно в пользу «Аталанты».



Конечно, есть фактор Ибрагимовича, способного задавить любого оппонента, но всё же в этом матче больше верю в гостей. Таким образом, мой прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» — победа гостей».