«Алавес» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Мадрид» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.75.

«Мадридский «Реал» отправляется в гости к «Алавесу», который потерпел три поражения подряд, если говорим про чемпионат. И у «Реала» ситуация очень непростая. Снова пошли разговоры про отставку Зинедина Зидана. Очень обидный вылет из Кубка Испании случился, в матче с «Алькояно». Мало кто ожидал такого результата, да ещё и в меньшинстве в дополнительное время. Одним словом, «Реал» сел в лужу.



Но после таких матчей и разговоров про уход Зидана «Реал», как правило, здорово концентрируется, собирается. Следующий матч после такого он проводит очень аккуратно — в первую очередь в обороне. Но там есть сейчас проблемы у Серхио Рамоса. И в атаке не получается — в Памплоне ничего создать не смогли, с «Алькояно» были трудности.



Думаю, основной акцент «Реал» и Зидан сделают на обороне, а в атаке какой-нибудь момент мадридцы смогут реализовать. Выезд в Виторию всегда непрост для «Реала», а в этом сезоне, в первом круге, «Реал» проиграл «Алавесу» дома.



Можно попробовать сыграть вариант реванша со стороны «Реала», но нынешняя форма мадридцев заставляет в этом сомневаться. Я бы попробовал сыграть «тотал меньше 3 мячей с расходом» за 1.75. «Реал» в последних пяти матчах не забивает больше двух мячей «Алавесу». Но и вряд ли стоит ждать, что «Алавес» распечатает Куртуа, если «Реал» внимательно сыграет в обороне».