«Милан» — «Аталанта»: на каком канале смотреть, где покажут матч
Сегодня, 23 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта». Начало матча — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч ТВ.
Букмекеры в прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74, успех клуба из Бергамо оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.96.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.50, на удаление — за 3.55, на пенальти — за 2.45.
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В четырёх из пяти последних поединков в Милане соперники играли вничью.
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