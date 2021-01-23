«Милан» — «Аталанта»: трансляция матча, на каком канале покажут

Сегодня, 23 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта». Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Матч ТВ.



Букмекеры в не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74, успех клуба из Бергамо оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.96.



Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.50, на удаление — за 3.55, на пенальти — за 2.45.

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