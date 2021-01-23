«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Саутгемптон» — «Арсенал».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола в матче за 1.85.

«Предлагаю поставить на ТМ (2.5). Коэффициент около двух. «Саутгемптон» в порядке. Команда здорово прошла серию без побед. Победа над «Ливерпулем» была и важной, и имиджевой.



Мне кажется, «Саутгемптон» сейчас – это команда, которая сможет сыграть против фаворита от обороны. Ну и «Арсенал» – это все-таки команда, которая стабильно играет на ноль, если мы говорим о защите. «Канониры» – тот клуб, который выигрывает или не уступает в последнее время, предпочитая зрелищности и результативности рационализм».