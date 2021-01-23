«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз Алексея Смирнова на матч АПЛ

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезна-2020\2021 «Астон Вилла» — «Ньюкасл».

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Астон Вилла» и «Ньюкасл» располагаются во второй половине турнирной таблицы. Хозяева занимают 11 место, набрав 26 очков, но при этом они имеют две встречи в запасе. Гости, не видевшие побед на протяжении семи туров, находятся на 15 строчке с 19 очками. Есть большая вероятность того, что последние результаты нынешних противников заставят их сыграть в смелый футбол.



В предыдущей игре подопечные Дина Смита действовали строго от обороны, и это было естественно, потому что соперником был «Манчестер Сити». Теперь же бирмингемцы могут сыграть в привычном атакующем стиле против «Ньюкасла», который почти всегда действует вторым номером. Правда, Стив Брюс, явно недовольный тем, что его команда забила только один гол в последних пяти турах, способен прийти к радикальным изменениям. К тому же сороки имели на подготовку к матчу на два дня больше, чем оппоненты. Предположу, что голевых моментов будет хватать у ворот обеих сторон и поставлю на «обе забьют».